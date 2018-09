später lesen Mann bei Verkehrsunfall aus Auto geschleudert und gestorben FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein Mann ist bei einem Unfall in der Nähe von Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) aus seinem Wagen geschleudert worden und gestorben. Der 65-Jährige sei Samstagabend auf der Landstraße 120 in Richtung Ochtendung aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Mayen in der Nacht zum Sonntag mit. dpa