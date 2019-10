Mann bei Winzerfest mit Messer in Hals gestochen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa.

Neustadt Ein junger Mann ist bei einem Winzerfest in Neustadt an der Weinstraße durch einen Messerstich in den Hals schwer verletzt worden. Wie sich im Krankenhaus herausstellte, hatte der 26-Jährige noch Glück, weil die Klinge die Halsschlagader nach Polizei-Angaben nur knapp verfehlte.

Nachdem er über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus geblieben war, wurde er am Sonntag wieder nach Hause entlassen, wie die Polizei mitteilte.