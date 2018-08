später lesen Mann beißt Rettungskräfte und Tür von Streifenwagen FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein Mann in Mainz hat Rettungskräfte gebissen und getreten und später ein Stück Gummi aus der Tür eines Polizeiautos gebissen. Die Rettungskräfte waren gerufen worden, weil der 46-Jährige in der Nacht hilflos in der Nähe der Malakoff-Terrasse am Rhein gelegen habe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa