Mann droht in Jobcenter mit Waffeneinsatz: Festnahme

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Saarbrücken Ein Mann hat in einem Jobcenter in Saarbrücken mit Waffengewalt gedroht und ist nach einem Großeinsatz der Polizei festgenommen worden. Laut Polizei hatte der 61-Jährige am Dienstag einer Mitarbeiterin im Amt gesagt, dass er mit einer Waffe und einer Explosion Schaden anrichten werde.

