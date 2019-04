später lesen Mann drohte mit Armbrust: Polizeieinsatz mit Spezialkräften Teilen

Im saarländischen Dillingen hat ein Mann mit einer Armbrust am Freitag einen anderen Menschen bedroht. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Abend. dpa