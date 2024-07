Betriebsunfall Mann erleidet bei Arbeitsunfall Augenverletzung

Ein Mitarbeiter einer externen Firma hat sich auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen eine schwere Augenverletzung zugezogen. Eine gefährliche Substanz gelangte nach Angaben des Unternehmens durch einen technischen Defekt an einer Leitung an die Augen des Mannes. Warum es zu dem technischen Defekt gekommen sei, werde ermittelt, hieß es.