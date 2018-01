später lesen Mann erwacht aus Ohnmacht und greift Retter an Teilen

Direkt nach seiner Ohnmacht hat ein 33 Jahre alter Mann im pfälzischen Landau seine Retter beleidigt und angegriffen. Dabei trat er einem 41 Rettungssanitäter kräftig in den Bauch, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anwohner fanden den Mann am Abend zuvor bewusstlos und mit Krämpfen in einem Haus. „Als der Rettungsdienst eintraf, war der Mann nicht ansprechbar. Der Bewusstlose wurde medikamentös behandelt und wieder zum Leben erweckt“, teilte die Polizei mit. dpa