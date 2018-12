später lesen Mann erwischt Ehefrau beim Sex in Kneipe FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein 58-Jähriger hat seine Ehefrau in einer Kneipe beim Sex mit einem Bekannten ertappt - und den Bekannten mit einem Brotmesser attackiert. Auch seine Frau sei dabei an der Hand verletzt worden. Die 51-Jährige und der Bekannte wurden nach dem Angriff im rheinland-pfälzischen Trechtingshausen mit leichten Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. dpa