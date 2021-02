Mann fährt 19-Jährigen an und schleudert ihn gegen Auto

Kaiserslautern Ein 21 Jahre alter Mann soll in Kaiserslautern einen 19-Jährigen während eines Streits mit dem Auto angefahren und in den Straßenverkehr geschleudert haben. Dort sei der Jüngere von einem fahrenden Wagen erfasst und dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Er kam in ein Krankenhaus.

Dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen ging laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen voraus. Etwa 20 Menschen seien in Streit geraten. Die Hintergründe dafür und ob sich die Beteiligten kannten, sei zurzeit noch unklar. Gegen den 21-Jährigen werde jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.