Mann fährt in Fußgängergruppe: Eigenes Kind tödlich verletzt

Bei einem Beziehungsdrama ist ein 47-Jähriger am Mittwochnachmittag im luxemburgischen Wiltz mit dem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Dabei wurde sein zweijähriges Kind getötet, vier Menschen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft in Luxemburg mitteilte. dpa