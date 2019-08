Mann fällt von Ausflugsschiff in den Rhein

Bingen Ein Mann ist bei Bingen von einem Ausflugsschiff in den Rhein gefallen. Wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte, konnte der Passagier am Samstagabend kurz vor Eintreffen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Wasserschutzpolizei von einem anderen Fahrgastschiff gerettet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa