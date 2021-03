Mann feuert Schusswaffe im Zug ab

Niedernhausen In einem Regionalzug feuert ein Mann einen Schuss ab. Ein Großaufgebot der Polizei nimmt ihn fest. Das Motiv ist zunächst unklar. Der Mann war allerdings stark alkoholisiert.

Ein Betrunkener hat in einer Regionalbahn in Hessen einen Schuss mit seiner Pistole abgefeuert und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Angehörige von Bundes- und Landespolizei sowie Spezialeinheiten der hessischen Polizei konnten den Mann im Zug festnehmen.