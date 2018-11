später lesen Mann findet eigenes Bett nicht Teilen

Ein 44-Jähriger ist in Pirmasens von der Polizei aus seinen Träumen geholt worden. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, entdeckten Anwohner den ihnen fremden Mann am Donnerstag schlafend in ihrem Keller. dpa