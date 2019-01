später lesen Mann fuhr rund zehn Jahre ohne Führerschein FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Wegen eines kaputten Abblendlichts ist ein Autofahrer ohne Führerschein nach rund zehn Jahren aufgeflogen. Der Wagen des 41-Jährigen fiel Polizisten am Montagabend in Neustadt an der Weinstraße auf, weil sowohl ein Abblendlicht als auch die Kennzeichenbeleuchtung defekt waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa