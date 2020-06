Mann geht mit Beil auf Amtsarzt los: Einweisung in Klinik

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen eines Eingangs zu einem Landgericht zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Landau Ein 62-Jähriger hat im Kreis Südliche Weinstraße mit einem Beil einen Amtsarzt angegriffen. Der Arzt wurde bei dem Zwischenfall am Dienstag leicht am Arm verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Landau am Mittwoch mitteilten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa