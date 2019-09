Mann gewaltsam gestorben: Leiche in Gartenanlage entdeckt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Lahnstein Ein 67-jähriger Mann ist in Lahnstein umgebracht worden. Er sei in einer Gartenanlage entdeckt worden, teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag mit. Der Leichnam war am frühen Mittwochabend gefunden worden und soll in der Rechtsmedizin in Mainz obduziert werden.

