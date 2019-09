Mann gibt sich als Dachdecker aus und erbeutet Goldschmuck

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/Archivbild.

Ludwigshafen Ein Mann soll sich in Ludwigshafen am Rhein als Dachdecker ausgegeben und auf diese Weise Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Der schätzungsweise 35 Jahre alte Mann klingelte am Donnerstag bei einem älteren Ehepaar und behauptete, von einer Dachdeckerfirma zu sein, sagte die Polizei am Samstag.

