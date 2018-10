später lesen Blaulicht Mann greift Gastwirt in Cochem mit Molotowcocktail und Totschläger an FOTO: TV / Sebastian Klipp FOTO: TV / Sebastian Klipp Teilen

Twittern

Teilen



Ein 32-Jähriger soll in einer Gaststätte in Cochem an der Mosel einen Molotowcocktail geworfen und den Gastwirt mit einem sogenannten Totschläger am Kopf verletzt haben. dpa