später lesen Mann hantiert in Autohaus mit Schreckschusswaffe herum Teilen

Twittern

Teilen



Mit einer Schusswaffe hat ein Mann Mitarbeiter eines Autohauses in Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielt sich der 53-Jährige am Donnerstag längere Zeit auf der Toilette des Autohauses auf. Als ihn Mitarbeiter ansprachen, stieg er in sein Auto, zog eine Schusswaffe und richtete sie auf die Mitarbeiter. Dann fuhr er fort. Kurz darauf erschien der Mann in einem Autohaus in Gau-Odernheim. Dort ließ er sich von der Polizei festnehmen, die ihn in eine Alzeyer Fachklinik überstellte. Bei der Waffe handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine Schreckschusspistole. Über einen kleinen Waffenschein verfügt der 53-Jährige den Angaben zufolge nicht. dpa