später lesen Mann in Bahntunnel von Zug erfasst und getötet Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mann ist am Freitagmorgen in einem Bahntunnel nahe Frauenberg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Ob es sich um ein Unglück oder einen Suizid gehandelt habe, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher in Trier. dpa