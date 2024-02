Ermittlungen Mann in der Pfalz nach Schüssen gestorben

Der Polizeieinsatz in Ranschbach dauerte am Abend noch an, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Die Suche nach der mutmaßlichen Tatwaffe, einer Schusswaffe, sei bisher erfolglos gewesen. „Aufgrund einbrechender Dunkelheit wird die Suche in Kürze eingestellt und morgen bei Tageslicht fortgesetzt“, hieß es in der Mitteilung. Der Bereich werde die Nacht über von Polizisten überwacht.