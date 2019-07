Mann in Gewahrsam genommen: Ex-Freundin und Kind bedroht

Das Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Neuwied Ein der Polizei als gewalttätig bekannter Mann soll am Samstag in Neuwied seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Tochter massiv bedroht haben. Der Mann habe den beiden am Telefon und per Video-Chat gedroht, berichtete die Polizei in Neuwied.

