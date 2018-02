später lesen Mann in Koblenz tot in seiner Wohnung aufgefunden FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

In Koblenz ist ein 58-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Leichnam bereits am Fastnachtssamstag, 11. Februar, entdeckt. Eine Nachbarin hatte den 58-jährigen Mann als vermisst gemeldet, nachdem sie ihn mehrere Wochen lang nicht mehr gesehen hatte. Nach Polizeiangaben wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens. dpa