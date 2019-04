später lesen Mann in Ludwigshafen getötet: Lebensgefährtin festgenommen Teilen

In Ludwigshafen ist am Sonntag ein 43 Jahre alter Mann getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen soll seine Lebensgefährtin mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. dpa