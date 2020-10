Mann in Mainz lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Mainz Nachdem ein Mann nahe dem Mainzer Hauptbahnhof bei einer Attacke lebensgefährlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls vom Samstagabend. Ein Unbekannter soll das 46 Jahre alte Opfer körperlich angegriffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Infolge dessen sei der 46-Jährige aus Mainz zu Boden gestürzt und habe sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet. In einer Polizeimitteilung von Sonntag hatte es geheißen, das Opfer sei an einer Bushaltestelle geschubst worden und gestürzt. Nach Polizeiangaben vom Montag schwebt der 46-Jährige nach wie vor in Lebensgefahr. Der Täter sei vermutlich zwischen 25 und 35 Jahren alt.