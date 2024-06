Saarbrücken Mann in Zug mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) kündigte am Dienstag bei der Landespressekonferenz Konsequenzen an: Ereignisse und Vorfälle wie der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim, aber auch die Attacke gegen einen Fahrgast in der Regionalbahn verdeutlichten seiner Ansicht nach „die Dringlichkeit, Prävention und Repression gegen Messerattacken zu verstärken“. Obgleich die Zahl der Messerangriffe laut Kriminalitätsstatistik gesunken sei (von 306 Fällen in 2020 bis auf 161 im vergangenen Jahr), werde das Saarland am Freitag im Bundesrat einer Initiative des Landes Niedersachsen nicht nur zustimmen, sondern ihr auch beitreten. „Weil wir der Auffassung sind, es ist richtig, dass wir durch eine Novelle des Waffenrechts für eine strengere Regulierung im Umgang mit Waffen und Messern in der Öffentlichkeit eintreten müssen“, so Jost.