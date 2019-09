Mann lädt Auto in Oldtimer-Reisebus

Kaiserslautern Nicht nur Lkw-Reifen und Fässer, sondern gleich ein ganzes Auto hat ein 40 Jahre alter Mann in einem alten Reisebus transportiert. Der Polizei fiel der Bus am Dienstagabend auf einem Autobahnparkplatz bei Kaiserslautern auf, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

