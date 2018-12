später lesen Mann lässt Ehefrau nach Streit neben Autobahn stehen Teilen

Nach einem Streit während einer Autobahnfahrt hat ein Mann seine Ehefrau neben der Fahrbahn stehen lassen. Die 59-Jährige aus dem hessischen Bad Soden am Taunus habe in der Nacht auf Sonntag über eine Notrufsäule nahe dem rheinhessischen Saulheim (Kreis Alzey-Worms) um Hilfe gebeten, teilte die Polizei in Alzey mit. dpa