Ein blutender Mann ist durch eine Fußgängerzone in Worms gelaufen und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten bemerkten ihn am Mittwoch und alarmierten die Polizei, wie diese in Mainz mitteilte. dpa