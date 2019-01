später lesen Mann legt gefälschtes Rezept von „Dr. Quincy Hund“ vor Teilen

Dass ein angeblich von „Doktor Quincy Hund“ ausgestelltes Rezept nicht in Apotheken akzeptiert wird, musste ein Mann in der Pfalz feststellen. Der Unbekannte wollte sich am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße ein Medikament besorgen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa