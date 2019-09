Mann liefert sich waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bitburg Ein Mann hat sich eine waghalsige Verfolgungsjagd mit vier Streifenwagen der Polizei geliefert. Zuvor sei er mit seinem Fahrzeug am frühen Montagabend in Bitburg unvermittelt vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Auf seiner Flucht raste er an den wartenden Autos an einer roten Ampel vorbei in den Gegenverkehr. Nach mehreren waghalsigen Fahrmanövern und Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern kam er nach Polizeiangaben in einer Sackgasse zum Stehen. Von dort entkam er zu Fuß. Anhand des Nummernschildes konnte die Polizei den Fahrzeughalter identifizieren. Gegen ihn wird nun ermittelt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Warum er vor der Verkehrskontrolle flüchtete, war zunächst nicht bekannt.