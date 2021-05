Mann mit 3,7 Kilo Marihuana im Koffer eingereist

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Mit 3,7 Kilogramm Marihuana im Koffer soll ein Mann aus Luxemburg ins Saarland eingereist sein. Der 22-Jährige konnte am Dienstag am Busbahnhof in Saarbrücken gestellt werden, wie die Bundespolizei in Saarbrücken am Freitag mitteilte.

In dem Ziehkoffer seien fünf mit Folie verschweißte Pakete mit den Drogen gefunden worden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet - den Fall habe das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main übernommen.

Der Mann sei nach seiner Ankunft in Saarbrücken zunächst geflüchtet, als er die uniformierten Bundespolizisten gesehen habe. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen ihn daher mit zur Dienststelle. Dort habe er zunächst gesagt, kein Gepäck dabei zu haben. Doch dann erschien kurz darauf der Busfahrer bei der Polizei und übergab den Koffer, der dem 22-Jährigen gehören soll.