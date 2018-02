später lesen Mann mit 5,28 Promille schlägt Rettungssanitäter FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Mit 5,28 Promille Alkohol im Blut ist ein Mann in das Landauer Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der 35 Jahre alte Mann am Donnerstagabend zunächst bewusstlos in der Landauer Innenstadt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort schlug er einem Rettungssanitäter ins Gesicht und verletzte seinen Helfer an Schläfe und Jochbein. Eine Blutuntersuchung ergab den selten hohen Alkoholwert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Mann. Er blieb zunächst im Krankenhaus. dpa