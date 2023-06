Ohne böse Absicht Mann mit Axt löst Polizeieinsatz aus

Mainz · In Mainz hat ein Mann mit einer Axt in der Hand für Aufregung gesorgt. Er sei am Donnerstagnachmittag mit dem Beil am Rheinufer entlanggelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Passanten hätten daraufhin die Beamten alarmiert.

09.06.2023, 15:44 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wegen der möglichen Gefahr für andere sei die Polizei mit einem größeren Aufgebot angerückt. Die Beamten trafen den Mann an und forderten ihn auf, die Axt fallen zu lassen. Diese sei dann beschlagnahmt worden. „Der 30-Jährige konnte aber glaubhaft angeben, dass er lediglich Holz machen wollte und keinerlei bösartige Absichten hatte“, hieß es in einer Mitteilung. Zu keinem Zeitpunkt habe der Mann eine Bedrohung dargestellt. Die Beamten hätten ihm jedoch erklärt, wie er mit potenziell gefährlichen Gegenständen umgehen sollte. © dpa-infocom, dpa:230609-99-999429/2

(dpa)