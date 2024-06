Staatsanwaltschaft Mann mit fünf Schüssen getötet

Vier Monate nach dem Tod eines Mannes durch fünf Revolverschüsse in Ranschbach (Südliche Weinstraße) hat die Staatsanwaltschaft über die Anklage wegen Totschlags informiert. Einem 28 Jahre alten, in Syrien geborenen Staatenlosen werde vorgeworfen, am 12. Februar einen 37-Jährigen auf der Straße getötet zu haben, teilte die Anklagebehörde in Landau am Mittwoch mit.