Mann mit Laserpointer verletzt: Öffentlichkeitsfahndung

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Mithilfe eines Fotos sucht die Polizei nach einem Mann, der einen 33-Jährigen in Saarbrücken mit einem Laserpointer am Auge verletzt haben soll. Die Beamten veröffentlichten das Bild am Montag. Ihnen zufolge kam es zu dem Vorfall bereits Anfang Juni vergangenen Jahres.



