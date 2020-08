Mann mit mehr als fünf Promille unterwegs

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Weinstraße Mit laut Polizei 5,6 Promille im Atem, dabei aber geistig klar und ansprechbar, ist ein 50-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war den Beamten am Freitagabend in der Nähe des Bahnhofs ein Mann in Krankenhauskleidung gemeldet worden.

