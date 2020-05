Mann mit Messer in Treppenhaus: Spezialkräfte im Einsatz

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Speyer Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Speyer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der vermutlich stark betrunkene Mann sei am Freitag mit dem Messer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses unterwegs gewesen und habe herumgeschrien, teilte die Polizei in Speyer mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa