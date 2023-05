Notfälle Mann mit Messer in Wohnung verschanzt: Polizeikräfte vor Ort

Ein 31 Jahre alter Mann hat sich nach Angaben der Polizei mit einem Messer in der Wohnung eines Familienangehörigen in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) verschanzt. In der Wohnung befinde sich auch der 14 Jahre alte Neffe des Mannes, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Nach polizeilichen Kenntnisstand handele der 31-Jährige in einem „psychischen Ausnahmezustand“.