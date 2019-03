später lesen Mann mit Messer schwer verletzt: Verdächtiger in U-Haft Teilen

Twittern

Teilen



Ein 32-jähriger Mann ist in Kaiserslautern mit einem Messerstich in die Brust schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 36-Jährige war am Donnerstagabend in blutverschmierter Kleidung kurz nach dem Stich in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. dpa