später lesen Mann mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe in der Hand hat am Freitagmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Attrappe habe einer echten Waffe täuschend ähnlich gesehen, teilte die Polizei mit. dpa