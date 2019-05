Blaulicht : Mann nach Schüssen in Dillingen verletzt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mann nach Schüssen in Dillingen verletzt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Dillingen Bei einem Streit zwischen zwei Männern im saarländischen Dillingen sind Schüsse gefallen. Beide Männer sind polizeibekannt.

Zu der Auseinandersetzung zwischen einem 29- und einem 27-Jährigen sei es am Donnerstag vor einer Wohnanlage gekommen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Warum die beiden aneinandergeraten waren, war zunächst nicht bekannt.

Den Angaben zufolge fielen Schüsse, einer der Männer sei an der Hand verletzt worden. Zeugen berichteten, der Schütze sei in eine Wohnung in der Anlage geflüchtet. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest, als er die Wohnung wieder verlassen wollte. Andere Personen waren nicht dort. Auch Waffen wurden nicht gefunden.