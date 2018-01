später lesen Mann nach Unfall auf A64 nahe Trier in Lebensgefahr Teilen

Ein 65-Jähriger ist auf der Autobahn 64 nahe Trier mit seinem Auto in einen Sattelzug gekracht und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nicht angeschnallt, wie die Polizei mitteilte. Warum sein Fahrzeug in das Heck des Lastwagens auffuhr, war noch unklar. Die A64 war am Mittwochabend in Richtung Luxemburg eine Stunde gesperrt. dpa