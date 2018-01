später lesen Mann niedergestochen: Mitbewohner im Verdacht FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Weil er versucht haben soll, seinen Mitbewohner zu töten, wird gegen einen 28-Jährigen aus der Westpfalz ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit. Der Verdächtige soll auf sein 27-jähriges Opfer am Dienstagabend in Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) mit einem Messer eingestochen haben. Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen im Bauchbereich in eine Klinik. Sein Zustand sei stabil und nicht lebensbedrohlich, erklärte ein Polizeisprecher. dpa