Mann randaliert: Polizei setzt Taser ein

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archivbild.

Ludwigshafen Ein 34-jähriger Mann hat am Pfingstmontag in seiner Wohnung randaliert und ist daraufhin von der Polizei mithilfe eines Tasers in Gewahrsam genommen worden. Der Mann habe wild um sich geschlagen, als die Polizisten eintrafen, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe sich schon beim Randalieren selbst verletzt und sei bei der Widerstandshandlung gegen die Polizisten leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Verletzungen seien aber nicht durch den Taser-Einsatz entstanden.