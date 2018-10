später lesen Mann rast in Wohnwagengespann und Auto: Vier Verletzte FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Autofahrer ist in der Nähe von Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) in ein entgegenkommendes Wohnwagengespann und einen Pkw gerast. Insgesamt wurden bei dem Unfall am Freitag auf der Bundesstraße 327 zwischen dem Ortsteil Odert und Rorodt vier Menschen verletzt, wie die Polizei in Morbach mitteilte. dpa