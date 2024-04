Notfall Mann rettet sich mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Ein 41-Jähriger hat sich in Bad Kreuznach mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gerettet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde er zuvor in der Nähe des Krankenhauses von einem 30-Jährigen mit einem Messer verletzt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Ein Gericht habe angeordnet, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft kommen soll.