später lesen Mann ruft für sich Rettungssanitäter und attackiert sie dann Teilen

Twittern

Teilen



Ein 22-Jähriger hat in der Pfalz erst Rettungssanitäter für sich selbst gerufen und diese dann angegriffen. Sie wurden am Bahnhof in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. dpa