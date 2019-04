später lesen Mann ruft Polizei und wird festgenommen Teilen

Wegen eines Wortgefechts mit einem anderen Mann hat ein 46-Jähriger die Polizei gerufen und ist am Ende selbst festgenommen worden. Laut Polizei lag gegen den Anrufer, der sich am Samstagabend aus einer Telefonzelle in Bad Kreuznach gemeldet hatte, ein Haftbefehl vor. dpa