Mann schießt mit Luftgefahr auf fahrende Autos

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Landstuhl Ein 36-Jähriger soll in Landstuhl mit einem Luftgewehr auf vorbeifahrende Autos geschossen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach meldete sich am späten Montag ein Autofahrer bei den Beamten und gab an, dass während der Fahrt seine Heckscheibe vermutlich wegen eines Schusses geborsten sei.

Bei ihren Ermittlungen traf die Polizei schließlich auf zwei betrunkene und schon aktenkundige Männer.